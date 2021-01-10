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Cabell Huntington Hospital

DEC. 28

Hannah Rose Newcomb and Jimmie Daniel Harris Jr., a daughter, Adelynn Kay Harris.

Shannon Gale Wilson, a son, Lincoln Kyle Wilson.

Zachary Tyler and Elizabeth Anna (Price) Woody, a daughter, Bryn Elizabeth Woody.

Christopher Charles and Brandi Rose (Wilder) Shortridge, a son, William Christopher David Shortridge.

Miranda McKay Floyd and Chase Alexander Castle, a daughter, Athena Brooke Castle.

DEC. 29

Keeley Grace Capehart, a son, Lane Stratton Perry.

Kayla Lynn Rider, a son, Oren Levi Carter Rider.

Natasha Shea Cremeans and Christopher Alexander Parker, a son, Kai Alexander Parker.

Savannah Lynn Parsons and Cody Dale Wilson, a daughter, Milynn Marie Wilson.

Zachary Lonzo and Tessa Brooklyn (Ellis) Thompson, a son, Rowan Scott Thompson.

Aaron Bardley and Katie Lynn (Skaggs) Foster, a son, Beckham Lane Foster.

Patrick Stron and Heather Danielle (Walker) Smith, a daughter, Millicent Cary Smith.

Bradley Price and Melissa Brooke (McComas) Bobersky, a son, Bradley Price Bobersky II.

Nicholas Robert and Megan Paige (Turman) Anuszkiewicz, a daughter, Emery Ann Anuszkiewicz.

DEC. 30

Michael Shawn and Kalah Ariana (Reeves) Wilburn, a daughter, Aubree Adrianna Wilburn.

Jacob Matthew Forzetting and Dakota Ann Conrad, a daughter, Brazleii Lo’rea Forzetting.

Eric Raven Markel and Tabatha Brooke Bailey, a son, Eric Wesley Markel.

Kevin Levi Dakota Bailey and Megan Alice Gumbert, a son, Remi Lynn Bailey.

DEC. 31

Natheniel Lee Spencer and Tory Simone Shackelford, a son, Braxx Anthony Spencer.

George Edward Fryer Jr. and Carmyn Camille Whitt, a daughter, Lilianna Ashe Fryer.

JAN. 1

Tabbatha Marie Lucas and Jesse Allen Jude, a son, Nathan L.Z. Lucas-Jude.

Scottie Allen and Tasha Marie Jenkins, a son, Chase Levi Scott Jenkins.

Amanda Dawn Jones Layman and Edward Ray Layman Jr., a son, David Ray Layman.

St. Mary’s Medical Center

DEC. 28

Joshua and Alexandra (Young) Woods, a son, Logan Michael Woods.

DEC. 29

Jason and Maria (Phillips) Forrester, a daughter, Selena Kathryn Forrester.

DEC. 30

Travis and Britnee (Adams) Bush, a son, River Lee Kenneth Bush.

DEC. 31

Amanda Nichole Cooper and Nicholas Lee Mayo, a son, Levi Denver Mayo.

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