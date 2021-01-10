Cabell Huntington Hospital
DEC. 28
Hannah Rose Newcomb and Jimmie Daniel Harris Jr., a daughter, Adelynn Kay Harris.
Shannon Gale Wilson, a son, Lincoln Kyle Wilson.
Zachary Tyler and Elizabeth Anna (Price) Woody, a daughter, Bryn Elizabeth Woody.
Christopher Charles and Brandi Rose (Wilder) Shortridge, a son, William Christopher David Shortridge.
Miranda McKay Floyd and Chase Alexander Castle, a daughter, Athena Brooke Castle.
DEC. 29
Keeley Grace Capehart, a son, Lane Stratton Perry.
Kayla Lynn Rider, a son, Oren Levi Carter Rider.
Natasha Shea Cremeans and Christopher Alexander Parker, a son, Kai Alexander Parker.
Savannah Lynn Parsons and Cody Dale Wilson, a daughter, Milynn Marie Wilson.
Zachary Lonzo and Tessa Brooklyn (Ellis) Thompson, a son, Rowan Scott Thompson.
Aaron Bardley and Katie Lynn (Skaggs) Foster, a son, Beckham Lane Foster.
Patrick Stron and Heather Danielle (Walker) Smith, a daughter, Millicent Cary Smith.
Bradley Price and Melissa Brooke (McComas) Bobersky, a son, Bradley Price Bobersky II.
Nicholas Robert and Megan Paige (Turman) Anuszkiewicz, a daughter, Emery Ann Anuszkiewicz.
DEC. 30
Michael Shawn and Kalah Ariana (Reeves) Wilburn, a daughter, Aubree Adrianna Wilburn.
Jacob Matthew Forzetting and Dakota Ann Conrad, a daughter, Brazleii Lo’rea Forzetting.
Eric Raven Markel and Tabatha Brooke Bailey, a son, Eric Wesley Markel.
Kevin Levi Dakota Bailey and Megan Alice Gumbert, a son, Remi Lynn Bailey.
DEC. 31
Natheniel Lee Spencer and Tory Simone Shackelford, a son, Braxx Anthony Spencer.
George Edward Fryer Jr. and Carmyn Camille Whitt, a daughter, Lilianna Ashe Fryer.
JAN. 1
Tabbatha Marie Lucas and Jesse Allen Jude, a son, Nathan L.Z. Lucas-Jude.
Scottie Allen and Tasha Marie Jenkins, a son, Chase Levi Scott Jenkins.
Amanda Dawn Jones Layman and Edward Ray Layman Jr., a son, David Ray Layman.
St. Mary’s Medical Center
DEC. 28
Joshua and Alexandra (Young) Woods, a son, Logan Michael Woods.
DEC. 29
Jason and Maria (Phillips) Forrester, a daughter, Selena Kathryn Forrester.
DEC. 30
Travis and Britnee (Adams) Bush, a son, River Lee Kenneth Bush.
DEC. 31
Amanda Nichole Cooper and Nicholas Lee Mayo, a son, Levi Denver Mayo.