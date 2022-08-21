Cabell Huntington Hospital
AUG. 3
Makayla Rayane Johnson and Jordan Nate Klein, twin daughters, Scarlette Rayane Klein and Sienna Marie Klein.
Callie Ray (Mills) and Dylan Blake Rose, a son, Caisen Ray Rose.
Laycee Rena (Robinette) and Christopher Lewis Gollihue, a son, Andrew Kreed Gollihue.
AUG. 4
Paige Leann Patrick Hale, a son, Lincoln Ariah Anthony Behr Reed.
Makya Jalee Hill and Zaylex Layne Berry, a daughter, Azayla Rose Berry.
Elizabeth Kay Cremeans and Jeremiah Lee Loftis, a son, Kayson Lee Loftis.
AUG. 5
Katlin Jean Anne (Shepherd) and Cory Robert Hunley, a son, Case Robert Hunley.
Paige Nichelle Moore, a son, Ezekiel Clay Moore.
Katherine Olivia Wilson and Peter Winger Januszkiewicz, a son, Rhys Simon Januszkiewicz.
Ciara Dawn Leffingwell and Stanton Jackson Gibson, a son, Ranger Abel Glen Gibson.
Nicole Lindsay Beckett and Trustin Edward Burgess, a son, Oliver Hollow Burgess.
AUG. 7
Holly Elizabeth Haywood, a son, Nolan Wesley Hicks.
Alexis Kaitlyn Curry, a daughter, Willow Grace Curry.
AUG. 8
Jennifer Marie Williams and Aaron Keith Whiteman, a son, Leonidas Montgomery Whiteman.
Haley (Callahan) and Jonathon Casey Stevens, a son, Benjamin Leo Jordan Stevens.
Lori Delain Marie Kackley, a son, Kai’Mikel Ossian Handshaw.
AUG. 9
Breanna Marie (Shantie) and Boyd Allen McClure, a daughter, Mackenzie Avalee McClure.
AUG. 10
Savannah Marie Watts, a daughter, Amaria Lee Ryan Watts.
AUG. 11
Jeanetta Colette (Perry) and Anthony Scott Adkins, a son, Eldon Cole Adkins.
Megan Nicole Smith and Thomas Okie Brumfield, a son, Phoenix Alastor Blaze Brumfield.
Adreanna Marie Lewis and Billy Ray Newcomb Jr., a daughter, Autumn Marie Ann Newcomb.
Emily Brooke Adkins and Michael Lee Clendenin Jr., a daughter, Mia Grace Clendenin.
Kayla Ann Ferrell and Charles Jacob Bouck, a daughter, Everleigh Faith Bouck.
Tammy Ann (Meek) and Michael Lee Thompson, a son, Colby Brandon Lee Thompson.
AUG. 12
Angela Marie Thacker and Rayburn Haskel Lynd, a daughter, A’Rya Moon Lynd.
Jessie Marie Griffey and Nicolas Shawn Workman, a daughter, Josie Vicy Workman.
Hannah Lindsey Arquella (May) and Jager Skylar Hardesty, a daughter, Josephine Skylar Hardesty.
Magaly Ariana (Smith) and Jacob Adam Stratton, a son, Archer Barrett Stratton.
Alia Hajjar and Umran Al-Abd-Alrazzak, a son, Zacharia Abdulrazzak.
Ellen Mildred Cruce and Cody Brandon Coley, a daughter, Naomi Cora Lee Coley.
Kenisha Reneea Gail Cooper and Wayne Tyler McKinley Muncy, a daughter, Braelynn McKinley Muncy.
AUG. 13
Alexis Elaine (Shannon) and Daniel John Burko II, a daughter, Karsyn Jude Burko.
Whitney Lynn (Trawick) and Justin Allen Vaughn, a son, Joshua Alexander Vaughn.
Lilyana Marie Turner and Bennett Cade McCallister, a son, Kingston Avery McCallister.
AUG. 14
Heather Ashlee (Wilcoxen) and Leslie Morgan Schwartz, a son, Adrian Lee Schwartz.
Amanda Angel (Cornell) and Rusty Lee Barker, a son, Silas Henery Barker.
Abigail Lea Taylor and Calvin Coolidge Muncy, a son, Braxton Lee Muncy.
St. Mary’s Medical Center
AUG. 8
Kaytlyn (Jannell) and Michael Edwin Donahoe, a daughter, Jolie Mae Donahoe.
AUG. 9
Summer Rose (Wheatley) and Austin Hunter Collins, a daughter, Quincy Gayle Collins.