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Cabell Huntington Hospital

FEB. 20

Melinda Mae McBride and Dustin Lee Blankenship, a son, Dawson Lee Blankenship.

FEB. 21

Arielle Nicole Lounsbury and James Robert Hankins Jr., a son, Oliver James Hankins.

FEB. 22

Gabriel Ray and Lanena Jo (Matthews) Ruggles, a daughter, Navey Rae Ruggles.

Megan Casey MacKenzie Lockhart and Corey Sean Wells, a son, Elliot Cash Wells.

Heather Talisha Presley and Jessie Ray Salmons Jr., a son, Rilen Jessie Salmons.

Norma May Harbolt and Seth Michael Adkins, a daughter, Hailey Elizabeth Adkins.

Anna Marie Toppings, a son, Blaine Madison Loki Hill.

FEB. 23

Jonathan Andrew and Chelsea Marie (Jeffers) Adams, a son, Owen Ace Adams.

Katie Brown and Carl DeMuth, a daughter, Evelyn Hope DeMuth.

Jenna Lee Roberts and Stephen Caleb Whitfield, a daughter, Lexi Ava Marie Whitfield.

Genna Rose Wears, a daughter, Oaklynn Mae Wears.

Emilee Grace Bryant, a son, Karter Lee Bryant.

Auburn Shae Hensley and David Jude II, a son, Sutton David Jude.

FEB. 24

Kaylah Alexys Davis and Shawn Michael Kendrick, a son, Micha Matthias Mikai Kendrick.

Sarah Marie Sullivan and Tristan Lee Hankins, a son, Sawyer Lee Hankins.

Dustin Reid and Olivia Gabrielle (Toppins) Cooper, a son, Trace Evan Cooper.

Brandon Nicholas and Brittany Sue (Vinson) Miller, a daughter, Mackenleigh Grace Miller.

FEB. 25

Frank Eric and Rikki Lynn (Spinks) Parker, a daughter, Celia Marie Parker.

Shawn Matthew and Trisha Lois (Oliver) Canterbury, a son, Shawn Matthew Canterbury II.

Joshua Allen and Olivia Browning (Davis) Hutchinson, a son, James Isaac Hutchinson.

John Andrew and Jenna Elizabeth (Lair) Hess, a son, Hayden Charles Hess.

Summer Jewell Blankenship and Jonathan Ryan Miller, a daughter, Aaliyah Rainn Miller.

FEB. 26

Benjamin Ryan and Candance Elaine (Roberts) Clark, a daughter, Mathilda Sabine Clark.

Michaela Kinsey Nivens and Dustin Dwayne Ekers, a daughter, Emery Rae Ekers.

Erin Elizabeth Lambirth and Austin Blake Garn, a son, Xavier Grey Garn.

Edward Saunders and Melba Misae (Frazier) Kelly, a daughter, Jade Amani Kelly.

Kierra Paige Blassingame and Zachary Tyler Chapman, a son, Jeremy Nolan Tobias Chapman.

Rebekah Gail Amos, a son, Zakai Leeland Alexander Adkins.

FEB. 27

James Kevin and Candice Rachel (Rickert) Conaway, a son, Cooper James Conaway.

Brittanie Nichole Perkey and Jordan David Ray Lear, a daughter, Karlee Marie Noel Lear.

St. Mary’s Medical Center

FEB. 23

Kristofer and Brittani (Evans) Fry, a son, Silas Rhoads Fry.

FEB. 25

Justine Bowers and Bretton Casto, a son, Memphis Lee Casto.

FEB. 28

Garrett and Morgan (Justice) Maynard, a son, Kolton Reid Maynard.

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