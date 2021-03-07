Cabell Huntington Hospital
FEB. 20
Melinda Mae McBride and Dustin Lee Blankenship, a son, Dawson Lee Blankenship.
FEB. 21
Arielle Nicole Lounsbury and James Robert Hankins Jr., a son, Oliver James Hankins.
FEB. 22
Gabriel Ray and Lanena Jo (Matthews) Ruggles, a daughter, Navey Rae Ruggles.
Megan Casey MacKenzie Lockhart and Corey Sean Wells, a son, Elliot Cash Wells.
Heather Talisha Presley and Jessie Ray Salmons Jr., a son, Rilen Jessie Salmons.
Norma May Harbolt and Seth Michael Adkins, a daughter, Hailey Elizabeth Adkins.
Anna Marie Toppings, a son, Blaine Madison Loki Hill.
FEB. 23
Jonathan Andrew and Chelsea Marie (Jeffers) Adams, a son, Owen Ace Adams.
Katie Brown and Carl DeMuth, a daughter, Evelyn Hope DeMuth.
Jenna Lee Roberts and Stephen Caleb Whitfield, a daughter, Lexi Ava Marie Whitfield.
Genna Rose Wears, a daughter, Oaklynn Mae Wears.
Emilee Grace Bryant, a son, Karter Lee Bryant.
Auburn Shae Hensley and David Jude II, a son, Sutton David Jude.
FEB. 24
Kaylah Alexys Davis and Shawn Michael Kendrick, a son, Micha Matthias Mikai Kendrick.
Sarah Marie Sullivan and Tristan Lee Hankins, a son, Sawyer Lee Hankins.
Dustin Reid and Olivia Gabrielle (Toppins) Cooper, a son, Trace Evan Cooper.
Brandon Nicholas and Brittany Sue (Vinson) Miller, a daughter, Mackenleigh Grace Miller.
FEB. 25
Frank Eric and Rikki Lynn (Spinks) Parker, a daughter, Celia Marie Parker.
Shawn Matthew and Trisha Lois (Oliver) Canterbury, a son, Shawn Matthew Canterbury II.
Joshua Allen and Olivia Browning (Davis) Hutchinson, a son, James Isaac Hutchinson.
John Andrew and Jenna Elizabeth (Lair) Hess, a son, Hayden Charles Hess.
Summer Jewell Blankenship and Jonathan Ryan Miller, a daughter, Aaliyah Rainn Miller.
FEB. 26
Benjamin Ryan and Candance Elaine (Roberts) Clark, a daughter, Mathilda Sabine Clark.
Michaela Kinsey Nivens and Dustin Dwayne Ekers, a daughter, Emery Rae Ekers.
Erin Elizabeth Lambirth and Austin Blake Garn, a son, Xavier Grey Garn.
Edward Saunders and Melba Misae (Frazier) Kelly, a daughter, Jade Amani Kelly.
Kierra Paige Blassingame and Zachary Tyler Chapman, a son, Jeremy Nolan Tobias Chapman.
Rebekah Gail Amos, a son, Zakai Leeland Alexander Adkins.
FEB. 27
James Kevin and Candice Rachel (Rickert) Conaway, a son, Cooper James Conaway.
Brittanie Nichole Perkey and Jordan David Ray Lear, a daughter, Karlee Marie Noel Lear.
St. Mary’s Medical Center
FEB. 23
Kristofer and Brittani (Evans) Fry, a son, Silas Rhoads Fry.
FEB. 25
Justine Bowers and Bretton Casto, a son, Memphis Lee Casto.
FEB. 28
Garrett and Morgan (Justice) Maynard, a son, Kolton Reid Maynard.