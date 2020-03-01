BARBOURSVILLE DUPLICATE BRIDGE CLUB: Feb. 21: Nancy Sullivan and Nellie Kirby, Mark Semanco and Pat Stinson, Sam Zimmerman and A J Stovitz.
SURVIVORS: Feb. 21: 1 Gayle Cox, 2 Juanita Duncan, 3 Virginia Ramsey, TGIF Juanita Duncan.
HUNTINGTON DUPLICATE BRIDGE ASSOCIATION: Feb. 24: Flight A: Selby Litton and Bob Hardin, Alicia Adams and Mary Elizabeth Emmons, John Cochrane and Bill Schaefer, Patricia Crews and Barbara Silverstein; Flight B: Alicia Adams and Mary Elizabeth Emmons, Patricia Crews and Barbara Silverstein; Flight C: Alicia Adams and Mary Elizabeth Emmons, Vicki Hall and AJ Stovitz. Feb. 26: Flight A: Barbara Silverstein and Patricia Crews, Bennie Shields and Bill Schaefer, Jeannie Jones and Sam Zimmerman; Flight B: Barbara Silverstein and Patricia Crews, Jeannie Jones and Sam Zimmerman.
GOOD TIMERS BRIDGE CLUB: Brenda Phelps, Mary Nell Gould, Judy Ferguson.
FOXY LADIES BRIDGE: Feb. 25: 1 Mary Nell Gould, 2 Peggy Roberson, 3 Janice Aldridge
RIVERSIDE: Wednesday Feb. 26: 1 Gayle Cox, 2 Juanita Duncan, 3 Janice Aldridge.