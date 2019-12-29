BARBOURSVILLE DUPLICATE BRIDGE CLUB: Dec. 20: AJ Stovitz and Mark Semanco, Peggy Esslinger and Pat Ray, Jeannie Jones and Nellie Kirby.

HUNTINGTON DUPLICATE BRIDGE ASSOCIATION: Dec. 18: Flight A, Celeste Fraley and Bob Hardin, Selby Litton and Bill Schaefer, Joline Osborn and Bennie Shields; Flight B, Celeste Fraley and Bob Hardin, Patsy McComas and Nancy Sullivan. Dec. 23: Flight A, Selby Litton and Bob Hardin, Barbara Silverstein and Pixie Dillard; Flight B, Barbara Silverstein and Pixie Dillard.

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