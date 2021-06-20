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HUNTINGTON DUPLICATE BRIDGE ASSOCIATION

June 14: Flight A — Bennie Shields and Bob Hardin; Joline Osborn and John Cochrane; Elaine Whitt and Pixie Dillard; Judy Barnes and Barbara Silverstein. Flight B — Pixie Dillard and Elaine Whitt; Pat Ray and Nancy Sullivan; Mark Semanco and AJ Stovich.

June 16: Flight A — AJ Stovich and Mark Semanco; Celeste Fraley and Judy Barnes; Elaine Whitt and Bill Schaefer; John Cochrane and Bob Hardin; Pixie Dillard and Selby Litton. Flight B — Mark Semanco and AJ Stovich; Selby Litton and Pixie Dillard; Vicki Hall and Patricia Crews.

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