SURVIVORS: Jan. 10: 1 Gayle Cox, 2 Juanita Duncan, 3 Virginia Ramsey, TGIF Virginia Ramsey.
HUNTINGTON DUPLICATE BRIDGE ASSOCIATION: Jan. 13: Flight A: John Cochrane and Bill Schaefer, Alicia Adams and Mary Elizabeth Emmons, Celeste Fraley and Bennie Shields, Selby Litton and Bob Hardin; Flight B: Alicia Adams and Mary Elizabeth Emmons, Steve Barnett and Sam Zimmerman, Jean Ripley and Jean Hamilton; Flight C: Alicia Adams and Mary Elizabeth Adams, Steve Barnett and Sam Zimmerman. Jan. 15: Flight A: Joline Osborn and Bennie Shields, Celeste Fraley and Bob Hardin, Barbara Silverstein and Pat Crews, Peggy Esslinger and Pat Ray, Julia LeRoy and Georgette Connelly.
GOOD TIMERS BRIDGE CLUB: Jan. 13: Mary Nell Gould, Christine Lewis, Mary Lee Daughtery.
FOXY LADIES BRIDGE: Jan. 14: 1 Juanita Duncan, 2 Janice Aldridge, 3 Virginia Ramsey.
RIVERSIDE: Jan. 15: 1 Eileen Waters, 2 Juanita Duncan, 3 Dru Moehling.
WYN WIN: Jan. 3: First place, Marcy Marnix; second place, Marjie Upchurch; third place, Ann Chapman.