SURVIVORS: Oct. 18: 1 Gerri Randolph, 2 Janice Aldridge, 3 Jessie McClain, TGIF Janice Aldridge.

HUNTINGTON DUPLICATE BRIDGE ASSOCIATION: Oct. 9: Flight A, Elaine Whitt and William Schaefer, Mark Semanco and Nancy Sullivan, John Cochrane and Joline Osborn, Bennie Shields and Judy Barnes. Flight B, Mark Semanco and Nancy Sullivan, Peggy Esslinger and Pixie Dillard. Oct. 14: Flight A, John Cochrane and Bob Hardin, Selby Litton and William Schaefer, Joline Osborn and Pixie Dillard, AJ Stovitz and Mark Semanco. Flight B, AJ Stovitz and Mark Semanco, Georgette Connelly and Julia LeRoy, Vicki Hall and Jayshree Shah. Flight C, Vicki Hall and Jayshree Shah, Jean Hamilton and Jean Ripley.

FOXY LADIES BRIDGE: Oct. 15: 1 Dru Moehling, 2 Charlotte Allman, 3 Juanita Duncan.

RIVERSIDE: Oct. 16: 1 Karen Karr, 2 Gerri Randolph, 3 Janice Aldridge.

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