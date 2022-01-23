October 2021
Jason William Deitz and Amber Brooke McDearis
Benjamin Aaron Bledsoe and Heidi Elizabeth Berns
Shannon Michael Moore and Ruth Lynn Clampitt
Colin Evan Johnston and Abigail Elizabeth Knox
Ryan Andrew Hendricks and Kinsey Renee Hineman
Trey William Barker and Kayla Dawn Goodpaster
Tiffany Renee Adkins and Crystal Mae Dingess
Jackie Lee Hurston Clay and Ceirra Shae Allison
Michael Drury Frazier and Ellen Lee Berry
Charles Simon Haggard and Rebecca Leann Settle
Henry Allen Rogers Jr. and Kythran Lynn Morris
William Marcus Haynes Jr. and Rae Dell Dalton
Bobby Lee Hughes III and Elizabeth Shae Thompson
Donald Westley Roe III and Amy Elizabeth Reynolds
Jeffrey Walters Adkins and Kelley Ann Blake
Matthew Gabriel Scott and Kelsi Brooke Skye Ryder
Brandon Neil Cawley and Morgan Whitney Fain
Benjamin Joseph Midkiff and Sabrina Luv Nelson
Joshua Adam Sova and Morgan Paige Eversole
Walter Timothy Hayslett III and Jacqueline Taylor Morgan
Zachary Michael Black and Stephanie Anne Foster
Bobby Parnell Thomas and Tracy Marie Vanover
Steven Blake Turman and Alaina Leigh Smith
Kobin Mishka Hoges and Hailey Brook Saunders
Pastel Allen Doss and Alyson Gail Kirby
Brandon Jeffrey Penzes and Destiny Paige Ferris
Michael Paul Adkins and Stacey Kara Norman
Noah Hunter Clark and Hannah Marie Mays
Christopher Graham Rauhecker and Jessica Lee Neal
Zachary Phillip Simpson and Morgan Rebekah Duffy
Irvin Adkins and Lisa Renee Harbour
Eli Brent Jenkins and Chelsea Ruth Fields
Jared Edward Mosley and Magen Paige Minyard
Alexander Garret Farmer and Kaitlin Olivia Smith
Dustin Andrew Jackson and Samantha Lee Mason
Matthew Brent Kisling and Kara Leigh Hatcher
Steven Gene Cook and Paula Ann Holley
Stanley Edward Wonnell II and Angela Marie Ware
Christopher Glen Spears and Sarah Renee Arthur
Joshua Roman Jeffrey and Sierrah Noel Gaddy
Paul Trever McDonald and Kari Lea Kidd
Terry Andrew Wilkinson and Hannah Michelle Weaver
Nathanael Lee Mannon and Chelsea Jewel Pauley
Chad Theron Kennedy and Lisa Arlene Lewis
Jordan Scott Christian and Ashlyn Danyel Kemmerling
Dustin Thomas Hymes and Stephanie Lynn Dequasie
Shawn Michael Justice and Heather Nicole Moore
Karen Commodore Morgan and Sierra Anne Thornton
Charles Michael Shockley and Cara Ann Hedrick
Dwayne Matthew Webb and Missica Jenay Pullen
Joshua Eddie Ullom and Katie Marie Hicks
Heath Allan Hunt and Leah Michelle Stumbo
Kobe Shane Puskas and Ashton Siera Sydnor
Pradeep Kumar Rajan and Sneha Sadasivan Pillai
Cameron Lee Jones and Cassandra Shea Cesavice
Andrew Bradley Jeffrey and Lindsay Renee Fuller
Jonathan Marshall Willis and Lindsay Lane Smith
David William Gibson and Ashley Doreen Mathes
Zachary David Morgan and Alyssa Brooke Tolley
Timothy Kitchen and Rhonda Gay Gill
Celestino Orea and Brittany Danielle Eubank
George Thomas Niday and Kayla Elizabeth Leist
Andrew Corey Riffe and Lyndsey Paige Pauley
William Anthony Baker and Sherry Lynn Hoffman
November 2021
Everett Samuel Laverty and Tonya Renea Faulkner
Thomas Hale Hansen Jr. and Jodie Mae Nicely
Bernard Raymond Little and Kelli Michelle Bellomy
David William Lucas and Amanda Gail May
Kyle Charles Adkins and Alissah Meredith Bloom
Ryan Evan Cremeans and Aneke Marie Powell
Derrick Lee Nelson and Drenda Gaynell Chadwick
Bradley Marshall Gibbs and Karissa Lee Cochran
Paul James Bailey and Angela Carrol Robertson
Kevin Joseph Dorey and Kalyn Ngozi Obiozor
Dallas Michael Nelson and Lucy Jane Marcum
Travis Dale Nicely and Sarah Beth Porter
Marshall Thayer Holcomb and Kaylee Dawn Oney
Triton Joseph Adkins and Cheyenne Skye Bolen
Brent Allen Bradley and Mary Katherine Scarberry
Shawn Anthony Harmon and Athena Desiree Hart
Zachary Daniel Lauffer and Eriel Shea Scott
Josiah Jonathan Sneade and Hannah Grace Ellis
Randall Taylor Pennington and Madison Jade Belle Fraley
Alexander Paul O’Malley and Kristi Rae Daniels
Ross Armstrong Dionne and Vicki Jean Dunn-Marshall
Matthew Ray Fortner and Bobbie Lynn Smith
Sheldon Clark Chapman and Lisa Carol Collins
Max Garrett Creasy and Ariel Dkaine Thomas
Darlene Nichole McCormick and Ambur Nycolle Linger
David Ryan Hatfield and Charli Ann Taylor
Zackary Tyler Harvey and Kaitlan Sierra Conn
Brian Michael Hawthorne Amanda May Scarberry
Clay Paul Hinchman and Blayre Mary Lynn Hamlet
Jason Matthew Roberts and Tosha Lorraine Adkins
Danny Frank Brotherton and Frances Ann Musser
Eric Mashawn McNeely Jr. and Cheyanna Mae Nethercutt
Collin Reece Adkins and Elizabeth Kathleen Dorothy Mayes
Cory Andrew Burd and Samantha Nicole Wilds
Lawrence Franklin Caines III and Lydia Belle Brooks
December 2021
Joshua Mathew Wilson and Brittni Baye Hubbell
Adrian Nathaniel Chang and Casey Danielle Williams
Steven Dusty Gunnels and Marla Jo-Anne Marie Loeppky
James Grant Johnson and Rae Ann Johnson
Ethan Adam Leabhart and Sarah Kay
Joshua Lee Davis and Lakin Diann Smith
Andrew Steven Hapney and Chelsea Renee Simms
James Russell Maynard and Christine Nicole Tackett
Robby Gene Stubblefield Jr. and Amy Lynn Mooney
Craig Richard Allen Mclain and Kaitlin Marie Easter
Mason Eric Dial and Rachel Danielle McGuffey
Keniston Drake Grizzell and Mary Ann Isaac
Brian Alan Lucas and Michelle Renee Jemiola
John Patrick Maudlin and Jonathan Wesley Thacker
William Anthony Slash II and Amy Renee Fitzwater
Michael Scott Paul and Brittany Rae Evans
Harshavardhan Reddy Vempati and Hasitha Chavva
Kegan Leath Moore and Haley Lynn Sapp
Alaa Tariq Kamel Hammad and Amber Marie Diamond
Jason Lee Maynard and Anastasia Dawn Miller
Darrin Craig Chapman and Candie Lynn Ball
Gorman Joe Ratliff and Candee Marie Lemken
Richard Burton Parsons and Kimberly Dyan Glover
Kevin Wayne Jeffers and Winter Snow Davis
Steven Lavon Walker and Alisha Nicole Misner
Brody Andrew Peek and Makayla Alexandra Guinn
Michael Blaine Helle and Olivia Breanna Nichole Marcum
Jason Edward Angus and April Dawn Saunders
Alden Leroy Bissell and Mckynzie Nevaeh Stevens
Justin Tyler Pratt and Scarlett Brianna Duty
Craig Michael Dalton and Shannon Lorain Saunders
Timothy Eugene Kiser Jr. and Sierra Dawn McClung
John Bradley Lange and Christin Carrie Gail Gerwig
Justin Michael Kazee and Derek Alan French
Hubert Eugene McKinney Jr. and Heather Dawn Harper
Shawn Michael Thacker and Jessica Lashaw Adkins
Michael Sherman Allen and Miranda Dawn Mullins
Carlos Oneil Mullis and Savanna Lee Montgomery