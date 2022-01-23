The Tri-State’s TRUSTED news source.

Click here to stay informed and subscribe to Herald-Dispatch.

Click #isupportlocal for more information on supporting our local journalists.


Learn more about HD Media

October 2021

Jason William Deitz and Amber Brooke McDearis

Benjamin Aaron Bledsoe and Heidi Elizabeth Berns

Shannon Michael Moore and Ruth Lynn Clampitt

Colin Evan Johnston and Abigail Elizabeth Knox

Ryan Andrew Hendricks and Kinsey Renee Hineman

Trey William Barker and Kayla Dawn Goodpaster

Tiffany Renee Adkins and Crystal Mae Dingess

Jackie Lee Hurston Clay and Ceirra Shae Allison

Michael Drury Frazier and Ellen Lee Berry

Charles Simon Haggard and Rebecca Leann Settle

Henry Allen Rogers Jr. and Kythran Lynn Morris

William Marcus Haynes Jr. and Rae Dell Dalton

Bobby Lee Hughes III and Elizabeth Shae Thompson

Donald Westley Roe III and Amy Elizabeth Reynolds

Jeffrey Walters Adkins and Kelley Ann Blake

Matthew Gabriel Scott and Kelsi Brooke Skye Ryder

Brandon Neil Cawley and Morgan Whitney Fain

Benjamin Joseph Midkiff and Sabrina Luv Nelson

Joshua Adam Sova and Morgan Paige Eversole

Walter Timothy Hayslett III and Jacqueline Taylor Morgan

Zachary Michael Black and Stephanie Anne Foster

Bobby Parnell Thomas and Tracy Marie Vanover

Steven Blake Turman and Alaina Leigh Smith

Kobin Mishka Hoges and Hailey Brook Saunders

Pastel Allen Doss and Alyson Gail Kirby

Brandon Jeffrey Penzes and Destiny Paige Ferris

Michael Paul Adkins and Stacey Kara Norman

Noah Hunter Clark and Hannah Marie Mays

Christopher Graham Rauhecker and Jessica Lee Neal

Zachary Phillip Simpson and Morgan Rebekah Duffy

Irvin Adkins and Lisa Renee Harbour

Eli Brent Jenkins and Chelsea Ruth Fields

Jared Edward Mosley and Magen Paige Minyard

Alexander Garret Farmer and Kaitlin Olivia Smith

Dustin Andrew Jackson and Samantha Lee Mason

Matthew Brent Kisling and Kara Leigh Hatcher

Steven Gene Cook and Paula Ann Holley

Stanley Edward Wonnell II and Angela Marie Ware

Christopher Glen Spears and Sarah Renee Arthur

Joshua Roman Jeffrey and Sierrah Noel Gaddy

Paul Trever McDonald and Kari Lea Kidd

Terry Andrew Wilkinson and Hannah Michelle Weaver

Nathanael Lee Mannon and Chelsea Jewel Pauley

Chad Theron Kennedy and Lisa Arlene Lewis

Jordan Scott Christian and Ashlyn Danyel Kemmerling

Dustin Thomas Hymes and Stephanie Lynn Dequasie

Shawn Michael Justice and Heather Nicole Moore

Karen Commodore Morgan and Sierra Anne Thornton

Charles Michael Shockley and Cara Ann Hedrick

Dwayne Matthew Webb and Missica Jenay Pullen

Joshua Eddie Ullom and Katie Marie Hicks

Heath Allan Hunt and Leah Michelle Stumbo

Kobe Shane Puskas and Ashton Siera Sydnor

Pradeep Kumar Rajan and Sneha Sadasivan Pillai

Cameron Lee Jones and Cassandra Shea Cesavice

Andrew Bradley Jeffrey and Lindsay Renee Fuller

Jonathan Marshall Willis and Lindsay Lane Smith

David William Gibson and Ashley Doreen Mathes

Zachary David Morgan and Alyssa Brooke Tolley

Timothy Kitchen and Rhonda Gay Gill

Celestino Orea and Brittany Danielle Eubank

George Thomas Niday and Kayla Elizabeth Leist

Andrew Corey Riffe and Lyndsey Paige Pauley

William Anthony Baker and Sherry Lynn Hoffman

November 2021

Everett Samuel Laverty and Tonya Renea Faulkner

Thomas Hale Hansen Jr. and Jodie Mae Nicely

Bernard Raymond Little and Kelli Michelle Bellomy

David William Lucas and Amanda Gail May

Kyle Charles Adkins and Alissah Meredith Bloom

Ryan Evan Cremeans and Aneke Marie Powell

Derrick Lee Nelson and Drenda Gaynell Chadwick

Bradley Marshall Gibbs and Karissa Lee Cochran

Paul James Bailey and Angela Carrol Robertson

Kevin Joseph Dorey and Kalyn Ngozi Obiozor

Dallas Michael Nelson and Lucy Jane Marcum

Travis Dale Nicely and Sarah Beth Porter

Marshall Thayer Holcomb and Kaylee Dawn Oney

Triton Joseph Adkins and Cheyenne Skye Bolen

Brent Allen Bradley and Mary Katherine Scarberry

Shawn Anthony Harmon and Athena Desiree Hart

Zachary Daniel Lauffer and Eriel Shea Scott

Josiah Jonathan Sneade and Hannah Grace Ellis

Randall Taylor Pennington and Madison Jade Belle Fraley

Alexander Paul O’Malley and Kristi Rae Daniels

Ross Armstrong Dionne and Vicki Jean Dunn-Marshall

Matthew Ray Fortner and Bobbie Lynn Smith

Sheldon Clark Chapman and Lisa Carol Collins

Max Garrett Creasy and Ariel Dkaine Thomas

Darlene Nichole McCormick and Ambur Nycolle Linger

David Ryan Hatfield and Charli Ann Taylor

Zackary Tyler Harvey and Kaitlan Sierra Conn

Brian Michael Hawthorne Amanda May Scarberry

Clay Paul Hinchman and Blayre Mary Lynn Hamlet

Jason Matthew Roberts and Tosha Lorraine Adkins

Danny Frank Brotherton and Frances Ann Musser

Eric Mashawn McNeely Jr. and Cheyanna Mae Nethercutt

Collin Reece Adkins and Elizabeth Kathleen Dorothy Mayes

Cory Andrew Burd and Samantha Nicole Wilds

Lawrence Franklin Caines III and Lydia Belle Brooks

December 2021

Joshua Mathew Wilson and Brittni Baye Hubbell

Adrian Nathaniel Chang and Casey Danielle Williams

Steven Dusty Gunnels and Marla Jo-Anne Marie Loeppky

James Grant Johnson and Rae Ann Johnson

Ethan Adam Leabhart and Sarah Kay

Joshua Lee Davis and Lakin Diann Smith

Andrew Steven Hapney and Chelsea Renee Simms

James Russell Maynard and Christine Nicole Tackett

Robby Gene Stubblefield Jr. and Amy Lynn Mooney

Craig Richard Allen Mclain and Kaitlin Marie Easter

Mason Eric Dial and Rachel Danielle McGuffey

Keniston Drake Grizzell and Mary Ann Isaac

Brian Alan Lucas and Michelle Renee Jemiola

John Patrick Maudlin and Jonathan Wesley Thacker

William Anthony Slash II and Amy Renee Fitzwater

Michael Scott Paul and Brittany Rae Evans

Harshavardhan Reddy Vempati and Hasitha Chavva

Kegan Leath Moore and Haley Lynn Sapp

Alaa Tariq Kamel Hammad and Amber Marie Diamond

Jason Lee Maynard and Anastasia Dawn Miller

Darrin Craig Chapman and Candie Lynn Ball

Gorman Joe Ratliff and Candee Marie Lemken

Richard Burton Parsons and Kimberly Dyan Glover

Kevin Wayne Jeffers and Winter Snow Davis

Steven Lavon Walker and Alisha Nicole Misner

Brody Andrew Peek and Makayla Alexandra Guinn

Michael Blaine Helle and Olivia Breanna Nichole Marcum

Jason Edward Angus and April Dawn Saunders

Alden Leroy Bissell and Mckynzie Nevaeh Stevens

Justin Tyler Pratt and Scarlett Brianna Duty

Craig Michael Dalton and Shannon Lorain Saunders

Timothy Eugene Kiser Jr. and Sierra Dawn McClung

John Bradley Lange and Christin Carrie Gail Gerwig

Justin Michael Kazee and Derek Alan French

Hubert Eugene McKinney Jr. and Heather Dawn Harper

Shawn Michael Thacker and Jessica Lashaw Adkins

Michael Sherman Allen and Miranda Dawn Mullins

Carlos Oneil Mullis and Savanna Lee Montgomery

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Recommended for you