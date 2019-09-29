Tyler Scott Black and Morgan Ellen Adkins
Jennifer Lynn Hughes and Denena Kay Green
William Michael Gibson and Claudia Michelle Blum
William Michael Mayes and Kara Nichole Kirk
James Levi Johnson and Lesley Carol Miller
Gary Owen Vance and Tomasina Jean Hager
Cody Alexander Sheppard and Heaven Brea Burd
Cameron Trent Morrison and Megan Nicole Longfellow
Casey Adam Clark and Angela Nicole Bayes
Sean Leonard Miller and Fallan Mikaela Martin
Jeffery Francis Blair and Jo Ellen Tinsley
Charles Richard Landon III and Christine Marie Senko
Shane Edward Robertson and Tiffany Delna Williams
Zachary Martin Hill and Skyler Haley Brumfield
Christian DeAngelo Matthew Jacques and Lauren Ashley Pauley
Casey Robert Emerick and Rebekah Lee Sanders
Roy A. Holley and Tiffany R. Nicely
Kevin Lee Sites and Kristin Louise Johnson
Nicholas Aaron Amis and Jarod Wayne Adlington
Derek Tyler Rowe and Jordan Elizabeth Apgar
Jeremy William Waugh and Haley Morgan Hall