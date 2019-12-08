Regina A. Prater and Inda Elizabeth Hammond

Nathan Kyle Kimball and Anita Marie Schoenlein

Michael Lee Lipscomb and Caitlin Margaret Leonard

Nicholas Newberry Andrick and Heather Julia Dary

Johnathan Roger Eyler and Vanessa Janel Byrd

James Scott Roberts and Erin Leigh Looney

Tony M. Cunningham and Lorri Anne Cyrus

Seth Parker Dial and Crystal Jean Flemings

Harold William Yeager Jr. and Tiffany Danielle Linville

Nathaniel William Carter and Tamara Crystal Calkins

Trenton Duane Spears and Olivia Lynn Withrow

Nathan David Smith and Teresa Lynn Taylor

Bruce Clay Hysell and Sara Brook Barker

Jacob Everette Saunders and Natalie Nicole Reed

Tyler Edward Deering and Cadence Noelle Weaver

David Lee Snodgrass and Jennifer Lynn Hanner

David Austin Lambert and Chasity Lynn Scarberry

Javares Rayshawn Dean and Ladawna Eve Walker

James Morris Pennington and Earlene Joy Thompson

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.