Regina A. Prater and Inda Elizabeth Hammond
Nathan Kyle Kimball and Anita Marie Schoenlein
Michael Lee Lipscomb and Caitlin Margaret Leonard
Nicholas Newberry Andrick and Heather Julia Dary
Johnathan Roger Eyler and Vanessa Janel Byrd
James Scott Roberts and Erin Leigh Looney
Tony M. Cunningham and Lorri Anne Cyrus
Seth Parker Dial and Crystal Jean Flemings
Harold William Yeager Jr. and Tiffany Danielle Linville
Nathaniel William Carter and Tamara Crystal Calkins
Trenton Duane Spears and Olivia Lynn Withrow
Nathan David Smith and Teresa Lynn Taylor
Bruce Clay Hysell and Sara Brook Barker
Jacob Everette Saunders and Natalie Nicole Reed
Tyler Edward Deering and Cadence Noelle Weaver
David Lee Snodgrass and Jennifer Lynn Hanner
David Austin Lambert and Chasity Lynn Scarberry
Javares Rayshawn Dean and Ladawna Eve Walker
James Morris Pennington and Earlene Joy Thompson