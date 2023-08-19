What do you do with 50 acres of reclaimed coal fields? Well, if you are Appalachian Botanical Company, you grow lavender.
What started as a conversation in 2016 has become a thriving business in Boone County with a mission of building a profitable botanical enterprise that puts West Virginians and reclaimed coal mine land back to work.
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