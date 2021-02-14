Cabell County
James Scott Johnson and Ashley Nicole Atteberry
Lacy Bennet Ward and Ursulette Susie Huntley
Calvin Lynn Young and Tyreca Michelle Relf
Abdul-Basiet Nurudeen and Heather Nicole Willis
Jason Scott Salyers and Haley Allison May
Wyatt Tyler Faulkner and Leota Elizabeth Brumfield
Lourd Jackson Mallari Morilla and Lauren Kaye Craycraft
Creath Brian Gooch and Lindsey Grace Thomas
Evan Brent McCreary and Tesla Savannah Holloway
Timothy Scott Knight and Stephanie Ann Knight
James Lewis Williams Jr. and Lonesha Marie Massey
Joseph Edward Gardner Jr. and April Dawn Bailey
Robert Edward Chester and Peggy Sue Hamlin
Cody Allen Starcher and Madison Victoria Rowe
Cecil Standford Hopkins Jr. and Tiffany Dawn Adkins-Hopkins
Nathan Jeffrey Welch and Brooke Allison Estep
Andrew Patrick See and Staci Marie Adkins
Brett Allen Adkins and Selena Paige Edmonds
Jeffrey Scott Maynard and Sara Beth Gibson
Charles Scott Bryan and April Dawn Keaton
Jacob Aubrey Beckley and Ashton Brianna Bledsoe
Jeremy Lee Lusher and Nicole Elaine Dyer
James David Daniel and Kerri Jeanette Rappold
Phillip Steven Doss and Augusta Wind Wright
Larry Alan McClanahan and Delita Lynn Adkins
Brandon Lee Butcher and Molly Elizabeth Maynard
Austin Chase Smith and Bethany Grace Owens
Jonathan David Esh and Patricia Carolina Gonzalez Balaguer