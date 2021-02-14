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Cabell County

James Scott Johnson and Ashley Nicole Atteberry

Lacy Bennet Ward and Ursulette Susie Huntley

Calvin Lynn Young and Tyreca Michelle Relf

Abdul-Basiet Nurudeen and Heather Nicole Willis

Jason Scott Salyers and Haley Allison May

Wyatt Tyler Faulkner and Leota Elizabeth Brumfield

Lourd Jackson Mallari Morilla and Lauren Kaye Craycraft

Creath Brian Gooch and Lindsey Grace Thomas

Evan Brent McCreary and Tesla Savannah Holloway

Timothy Scott Knight and Stephanie Ann Knight

James Lewis Williams Jr. and Lonesha Marie Massey

Joseph Edward Gardner Jr. and April Dawn Bailey

Robert Edward Chester and Peggy Sue Hamlin

Cody Allen Starcher and Madison Victoria Rowe

Cecil Standford Hopkins Jr. and Tiffany Dawn Adkins-Hopkins

Nathan Jeffrey Welch and Brooke Allison Estep

Andrew Patrick See and Staci Marie Adkins

Brett Allen Adkins and Selena Paige Edmonds

Jeffrey Scott Maynard and Sara Beth Gibson

Charles Scott Bryan and April Dawn Keaton

Jacob Aubrey Beckley and Ashton Brianna Bledsoe

Jeremy Lee Lusher and Nicole Elaine Dyer

James David Daniel and Kerri Jeanette Rappold

Phillip Steven Doss and Augusta Wind Wright

Larry Alan McClanahan and Delita Lynn Adkins

Brandon Lee Butcher and Molly Elizabeth Maynard

Austin Chase Smith and Bethany Grace Owens

Jonathan David Esh and Patricia Carolina Gonzalez Balaguer

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