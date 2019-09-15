Jared Alan Swann and Caitlin Elizabeth Long
Daniel Lee Farrell and Holly Anne Garretson
Charles Edward Allen III and Vaunda Nitche Hopkins
Jeremiah Michael Hammett and Shawna Michelle Lamb
Brittany Makayla Coleman and Mandy Avis Current
Rickie Dale Kinder and Heather Leigh Hartman
Zachary Daniel Russell and Brittany Danielle Bandy
Shawn Adgrene Myers and Ariel Yvonne Burdette
Armando Mario Gordillo Jr. and Tabatha Ann Lovejoy
Timothy Austin Cremeans and Paula Ann Louise Horton
Donald Lee White and Shannon Marie Rubin
Jacob Dillard Crabtree and Britney Nichole Lawrence
Erika Dawn Swann and Haylie Ann Barker
Mark Joseph Burden and Jessica Nicole Estep
Christian Leekray McSorley and Samantha Rose McClure
James Clinton Bishop and Tommi Nicole Sparks
Drew Austin Evans and Zachary Paul Baughman
Kendra Lynn Bentley and Jamie Lynn Owens
Scott Taylor Thiesfeldt and Angela Maria Haikal
Jeffery Michael Wallace and Danielle Rae Shell
Kevin Lee Gothard and Hayley Dawn Pennington
Billy Ray Blanton and Bridget Lynn Parsons
Jeremy Allen Kinder and Heather Nicole Casey
Joshua Michael Jenkins and Ashley Nichole Young
Richard B. Cooper and Sarah Marid Jacobs
Geoffrey Edward Layne and Ashley Leanne Gilman
Terrence Donelle Byrd and Rachel Nicole Black
Seth Randall Vickers and Kelsea Brooke Laverty
Matthew Scott Garrett and Tiffany Dianna Watson
Jesse James Halliday and Morgan William Jacobson
Scott Michael Helton and Christine Cunningham Rigney
Umran Al Abd Alrazzak and Alia Hajjar