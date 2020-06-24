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Hurricane High School will have graduation at 7 p.m. June 29 at the Charleston Coliseum and Convention Center in Charleston.

GRADUATING CLASS: Alexandra Adams; Kelsey Adkins; Jonathan Ahart; Hayden Alford; Zachary Alford; Benjamin Altizer; Zachary Ambrose; Alexis Antol; Nathan Barham; Maxwell Basler; Jim Beach Jr.; Jonathan Beasley; Maggie Beaver; Emily Bennett; Grace Bennett; Megan Bevins; Alvin Biju; Amanda Bird; Ariana Bishop; Adarea Black; Christian Blevins; Raquel Borrero-Ontiveros; Denise Bragg; Jacob Braun; Andrew Brown; Brayleigh Brown; Alexis Bucklen; Timothy Bucklen; Cole Bumgarner; Gregory Burch; Anthony Burdette; Olivia Burns; Sydney Cain; Cameron Campbell; Brynna Carr; David Carradine; William Casey; Rachel Cason; Christin Cease; Dalton Chapman; Alexandra Childers; Haley Childers; Tyler Childers; Cassidy Clark; Jesse Clark; Brent Clay; Jayson Cleek; Shawntel Clemmons; Layla Cline; Jack Coleman; Curtis Cooley; Amanda Coonrod; Lauren Corsaro; Johnna Cox; Madelyn Cox; Tyler Cox; Isabella Crouch; Megan Crouch; Samuel Crowder; Abel Cunningham; Hannah Davis; Isabela Davis; Micayla Davis; Emma Dawson; Austin Dearing; Joshua Delph; Presley Dennis; Rebekah Dimsdale; Cameron Dionne; Blake Dobert; Charlee Dolin; Ian Donohoe; Madeline Dooley; Jacob Douglas; Barett Dudding; Rebecca Edmonds; Abigail Edwards; Olivia Eggleton; Nicholas Eskins; Isabella Estes; Alyssa Fearing; Anthony Ferrell; Lucas Ferrell; Hunter Fields; Jakob Fife; Trevor Finley; Maria Folio; Kirby Forbes; Logan Forren; Josslynn Forth; Jadrien Fowler; Mitchell Francisco; Michael Franklin II; Olivia Gaines; Bailey Gatens; Peyton Gibson; Jacob Gilfilen; Cameron Gillespie; Dakota Gilliam; Trevor Gilmore; Nicholas Goad; Madison Goff; Paxton Gordon; Julie Grant; Matthew Grant; Zachary Green; Benjamin Greene; Josilyn Hammock; Natalee Hagy; Emily Hall; Audrey Hanger; Christian Hanshaw; Jonathan Hanshaw; Bailey Harless; Hunter Harless; Jackson Harless; Destiny Harrison; Owen Hayes; Seth Haynes; Natalie Hayslett; Leah Hedrick; Samantha Hensley; Christian Hill; Logan Hill; Robert Hill; Corey Hodges; Joseph Holdren; Averie Hollopeter; Jenna Holmes; Jared Holstein; Morgan Hudnall; Malia Jividen; Samantha Johnson; Faith Jones; Chafe Kave; Katelyn Keen; Jordyn Kelly; Thomas Kelly; Lizabeth Kidd; John Kincaid II; Silas King; Cameron Klimkewicz; Elli Kroeger; David Lake; Chloe Lambert; Sheyenne Lamont; Brian Lauerman; Hayley Lawman; Catherine Lawrence; Elizabeth Leffingwell; Nadia Legros; Sophie Lemons; Drake Lester; Matthew Lewandowski; Brenden Lewis; Enzo Lewis; Payton Lewis; Tori Lewis; Kaitlynn Linville; Caia Losh; Cassidy Lowther; Rachel Lyon; Kiera Manchester; Brady Martin; Kaden Martin; Angelina Maynard; Michael McCallister II; Tabor McCallister; Haily McCracken; Jillyan McCune; Chloe McEnany; Toby McFeeley; Ge’Niah McGee; Mason McKenzie; Gabrielle McNab; Ryan Meadows; Austin Meffert; Jessica Menear; Brooklyn Milam; Hunter Miller; Michael Mohebbi; Olivia Moncada; McKenzie Moore; Mikayla Moore; McKinley Morgan; Ryan Moses; Preston Mowery; Ashlee Moyer; Julian Nazarian; Hayle’ Nelson-Scott; Nathan Neville; Keith Newsome; Anele Nnachi; Ayanda Nnachi; Austin Noel; Chloe Noel; Hunter Odham; Faith Oliver; Gernae Owens; Abigail Pack; Reid Painter; Gabriel Papadopoulos; Manan Parikh; Yejin Park; Aaron Parker; Haley Paul; Mary Pauley; Skylar Pennington; Amelia Perry; Gracie Perry; Lindsey Phares; Caleb Phelps; Regan Phillips; Makenna Plumley; Emily Poe; John Porter; Braydon Postle; Mason Powell; James Price; Jacob Priddy; Braelyn Pritt; Katelyn Provost; Alena Raines; Michael Raines; Danielle Ray; Alex Reed; Natalie Reger; Hunter Richmond; Abigail Rittinger; Logan Robinette; Tymber Robinson; Erik Rogers; Jaxon Romine; Hailey Ronk; Colton Rooper; Eric Rose; Jayden Rose; Autumn Ross; Holden Ross; Dustin Russell; Clarice Salisbury; Cassandra Santillan; Kaitlyn Savage; Eli Savilla; Malia Sayavong; Reagan Schultz; Cameron Scott; Bomani Segrest-Brooks; Tolani Segrest-Brooks; Hattie Sergent; Lauren Shaffer; Austin Shawver; Claudia Shepard; Rachael Shumaker; Stormie Sigler; Douglas Sigmon; Madison Skeen; Javin Skinner; Lexi Smith; Mikaila Smith; Sierrah Smith; Trevor Smith; Krysta Smith Lewis; Rileigh Snavely; Gavin Spiewak; Ezra St. Clair; Blake Stewart; Kobe Stewart; Marisa Stewart; Olivia Stone; Abigail Stover; Ian Stratton; Sage Strick; Elizabeth Swick; Keyera Taylor; Mackenzie Taylor; Treven Taylor; Mason Thaxton; John Thomas; Lillian Thornton; Nicholas Tolliver; Lucas Torres; Megan Townsend; Gage Truman; O’Dell Tucker; Richard Vance; Harlie Vannatter; Morgan Vaughan; Hannah Via; Bailey Walton; Fredrick Washington II; Ethan Watkins; Ryan Webster; Evan Weeks; Samantha Wheeler; Justin White; Samuel White; Glenn Whited; Emma Wickline; Elijah Wisen; Austin Womack; Olivia Woody; Derek Wysong; Kaitlyn Yanero; Dalton Young; Jacee Young; and Nicholas Young.

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