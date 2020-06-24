Winfield High School will have its graduation at 7 p.m. June 27 at the Charleston Coliseum and Convention Center in Charleston.
GRADUATING CLASS: Bradley Adkins; Cory Allison Jr.; Abigail Ayes; Liyah Bady; Emily Baisden; Ayden Baldwin; Jaedyn Ball; Micah Barnette; Erin Basham; Cameron Bennett; Summer Bennett; Grace Bias; Ethan Bills; Nathan Bird; William Blair; William Bowen; John Bowman; Camlyn Boyles; Aaliyah Brown; Noelle Brown; Emily Bryant; Lauren Cale; Kaya Capehart; Stephen Carpenter; Makayla Carradine; Russell Carroll; Devin Childers; Jade Clagg; Esten Clay; Aaron Cobb; Benjamen Coffey; Kira Cope; Noah Cope; Isabella Cortellesi; William Craft; Allison Cramer; Kya Cruz; Jessica Cummings; Trenton Davis; Seth Doughten; Nicholas Edwards; Nicholas Elmore; Landen Fairchild; Chyanne Farmer; Elijah Ferrell; Cailen Ferrell-Brumfield; Cassie Flora; Peyton Frohnapfel; Christian Frye; Madison Garnes; Alisha Gartner; Dakota Gaylor; Caden Germann; Gunner Gibbs; Isaiah Gibson; Samuel Gilliam; Peyton Gillispie; Bryce Hall; Macy Halstead; Ethan Hamm; Mitchell Hanna; Sean Hanshaw; Jamal Harper; Christopher Harrison; Jesse Hatfield; John Hedrick; Hunter Hill; Ryan Hogue; Emily Hudson; Lauren Hudson; Chloe Huffman; Leah Huffman; Grace Hutchinson; Dakoda Jacques; Brody Jarrell; Naomi Jarrell; Kadin Jarrouj; Angela Johnson; Jada Johnson; Judson Johnson; Hannah Jones; Phoebe Jones; Kalei Jordan; Isabelle Karnes; Logan Keeling; Christopher Kennedy; Alex Kroese; Aaron Krushansky; Jess Kuhl II; Jared Kuhn; Nathan Lanham; Olivia Lavender; Kendall Legg; Christopher Legg II; Jacob Losh; Sarah Martin; Savannah Martin; Alex McCallister; Mara McGrew; Isaiah Meadows; Jakob Meeks; Kaylee Melton; Brian Middaugh; Clayton Milbee; Katherine Milczarzyk; Luke Mills; Faith Monroe; Braydon Moon; Adam Mooney; Abby Moore; Gabrielle Moore; Lila Morgan; Hunter Morris; Hunter Morris; Noah Moss; Peyton Moulder; Reagan Myers; Karli Neal; Ashley Nelson; Justin Nelson; Hannah Nunley; Skilar Nye; Aidan O’Brien; Chadwick O’Brien; Logan Parsons; Ryan Parsons; Hannah Pauley; Julianne Pauley; Garrett Payne; Griffen Pendleberry; Jack Pennington; Hannah Perry; Carlie Pfost; Jasmine Phillips; Chandler Plotkin; Hallie Pongsugree; Dexan Pope; Joshua Pratt; Rozetta Raines; Emily Reed; Trevor Rosenhagen; Michaela Ross; Christopher Rucker; Carson Rumer; Zakorrah Russell; Luke Santangelo; Olivia Sayre; Emily Schubert; Brianna Shamblin; Madison Shamblin; Bryce Simmons; Christopher Skaggs; Zackery Skaggs; Caroline Smith; Ethan Smith; Katelynn Smith; Richard Smith; Skylar Sovine; Austin Stackhouse; Brandon Stamper; Alyssa Stanley; Madison Starcher; Logan Steenburgh; Aidan Stotts; Brenna Swan; Rachel Talbert; Ella Teare; Dylan Thacker; Jordon Thompson; Dakota Tinsley; Wyatt Tolliver; Kaleb Ton; Hunter Vance; Nickolas Vance; Tyler Vansickle; Tyler Venturi; Jacob Verno; Alexia Wall; Molly Wallace; Joshua Watson; Weston Watson; William Whaley; Andrew Whitney; Christian Wilburn; Jared Willard; Krystina Willard; Caitlyn Williams; Jacklyn Williams; Nicholas Withrow; Parker Withrow; Alexander Woodrum; Robert Wright III; Hunter Wymer; and Jackson Zulauf.