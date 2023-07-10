Patrick Copen is headed to the land of Sandy Koufax, Don Drysdale, Don Sutton and Clayton Kershaw.
The Los Angeles Dodgers selected the Marshall University pitcher in the seventh round of the Major League Baseball Draft on Monday. He was the 220th overall pick. His slot recommendation is $228,000.
kAm“x’> 8C2E67F= 7@C E96 @AA@CEF?:EJ[” r@A6? D2:5] “x’> 36J@?5 6I4:E65 2E E9:D A@:?E] xE’D DF49 2?5 9@?@C E@ 36 2C@F?5 >J 72>:=J 2?5 =@G65 @?6D] x 42? 32C6=J 6G6? 6IA=2:? :E]”k^Am
kAm~?6 C@F?5 27E6C r@A6? H6?E[ E96 pC:K@?2 s:2>@?5324<D 49@D6 7@C>6C {2HC6?46 r@F?EJ w:89 $49@@= DE2C y24<D@? u6=E?6C[ 2 7:CDE 32D6>2? 7C@> |@C69625 $E2E6 &?:G6CD:EJ]k^Am
kAm“x’> AC6EEJ 6I4:E65 23@FE :E[” u6=E?6C D2:5[ 255:?8 96 H2D 2E 9@>6 H:E9 72>:=J H96? 9:D 25G:D6C 42==65 E@ :?7@C> 9:> E96 s:2>@?5324<D H6C6 :?E6C6DE65] “xE’D 92C5 ?@E E@ 36] %96C6 H6C6 =@ED @7 9F8D 2== 2C@F?5]”k^Am
kAmu6=E?6C’D D=@E :D G2=F65 2E Sa_c[h__] w6 D2:5 96’== D:8? 2?5 9625 E@ E96 pC:K@?2 #@@<:6 {628F6]k^Am
kAm“%96J H6C6 E96 >@DE\:?E6C6DE65 E62>[” u6=E?6C D2:5 @7 E96 s:2>@?5324<D]k^Am
kAmp? 2==\4@?76C6?46 D6=64E:@? 2D 2 ;F?:@C[ u6=E?6C =65 E96 t28=6D E@ 2 C68F=2C\D62D@? ~9:@ '2==6J r@?76C6?46 492>A:@?D9:A] w6 9:E `e 9@>6 CF?D[ 5C@G6 :? d` CF?D 2?5 32EE65] bhb]k^Am
kAm%H@ (6DE ':C8:?:2 &?:G6CD:EJ A=2J6CD H6C6 5C27E65 |@?52J] %96 !:EED3FC89 !:C2E6D E@@< C:89E\92?565 C6=:6G6C r2C=D@? #665 :? E96 7@FCE9 C@F?5[ `_cE9 @G6C2==] %96 %@C@?E@ q=F6 y2JD A:4<65 @FE7:6=56C qC256? q6CCJ :? E96 6:89E9[ accE9 @G6C2==]k^Am
kAm#665 H2D 2? p==\q:8 `a D6=64E:@? =2DE D62D@? 27E6C 8@:?8 a\` H:E9 2 a]e` t#p 2?5 D6G6? D2G6D] w6 2G6C2865 `c]a DEC:<6@FED 2?5 d]h H2=<D A6C 82>6] #665’D D=@E G2=F6 :D Sece[h__] q2CCJ 9:E 6:89E 9@>6 CF?D[ 5C@G6 :? cc CF?D 2?5 32EE65 ]ah_ =2DE D62D@?] w:D D=@E A@D:E:@? :D G2=F65 2E S`hc[e__]k^Am
kAmr@A6? H2D 2E 9@>6 H:E9 72>:=J 2?5 7C:6?5D H96? 9:D 25G:D6C 42==65 E@ =6E 9:> <?@H E96 s@586CD A=2??65 E@ D6=64E 9:>] |@>6?ED =2E6C[ E96J 5:5]k^Am
kAm“p =@E @7 92?5D :? E96 2:C 2?5 4=2AA:?8[” r@A6? D2:5 @7 E96 C624E:@? E@ E96 ?6HD]”k^Am
kAmr@A6?[ 2 e\7@@E\e[ a`d\A@F?5 ;F?:@C C:89E\92?56C 7C@> q6=AC6[ ~9:@[ A:E4965 2E !2C<6CD3FC8 r2E9@=:4 w:89 $49@@= 367@C6 D:8?:?8 H:E9 |2CD92==] w6 ;@:?D 2?@E96C =@42= AC@5F4E[ 7@C>6C r236== |:5=2?5 A:E496C |25:D@? y677C6J[ :? E96 s@586CD @C82?:K2E:@?] y677C6J A=2JD 7@C {@D p?86=6D’ {@H\p 277:=:2E6 :? #2?49@ rF42>@?82[ r2=:7@C?:2]k^Am
kAmy677C6J D2:5 96 >6E H:E9 D6G6? E62>D 5FC:?8 E96 |{q sC27E r@>3:?6 =2DE >@?E9 :? !9@6?:I] {@D p?86=6D H2D?’E @?6]k^Am
kAm“x 5:5?’E >66E H:E9 E96>[ 3FE 925 K@@> >66E:?8D H:E9 E96>[” r@A6? D2:5] “ %96J H6C6 2E 2 =@E @7 E96 82>6D x A:E4965]”k^Am
kAmp A2:C @7 7@C>6C (2J?6 w:89 $49@@= 32D632== DE2CD[ %:> p5<:?D 2?5 9:D 4@FD:? y@?[ 925 :?AFE :? E96 r@A6? A:4<] q@E9 2C6 D4@FED H:E9 {@D p?86=6D] y@? :D 2 }@CE962DE #68:@?2= 4C@DD4964<6C]k^Am
kAmr@A6? D2:5 96’D 6I4:E65 E@ ;@:? 2? @C82?:K2E:@? E92E @H?D D6G6? H@C=5 D6C:6D E:E=6D[ @?6 2D C646?E=J 2D a_a_] w6 25565[ E9@F89[ 96 H:== >:DD A=2J:?8 :? E96 %9F?56C:?8 w6C5’D ?6H 32==A2C< D4965F=65 E@ @A6? :? a_ac]k^Am
kAmr@A6? D2:5 96 92D >:I65 6>@E:@?D 23@FE E96 A@E6?E:2= 6?5 E@ 9:D |2CD92== 42C66C[ 6DA64:2==J H:E9 E96 w6C5 D4965F=65 E@ >@G6 :?E@ 2 ?6H 32==A2C< :? a_ac]k^Am
kAm“x C62==J =:<6 H96C6 E96 |2CD92== 32D632== AC@8C2> :D 8@:?8[” r@A6? D2:5] “~3G:@FD=J[ E96 ?6H DE25:F> :D 3:8] xE’D 3:EE6CDH66E] !=2J:?8 AC@ 32==[ E9@F89[ 92D 366? 2 5C62> @7 >:?6 D:?46 x H2D =:EE=6]”k^Am
kAmr@A6? H6?E a\h H:E9 2 d]ga 62C?65 CF? 2G6C286 =2DE D62D@?] x? `c 82>6D[ 2== DE2CED[ 2?5 fa a^b :??:?8D[ 96 82G6 FA fe 9:ED[ DECF4< @FE gb 2?5 H2=<65 dc] ~AA@?6?ED 32EE65 ]aef] x? E96 r2A6 r@5 {628F6[ E96 >@DE AC6DE:8:@FD DF>>6C 32D632== 4:C4F:E[ r@A6? A:E4965 7@C E96 qC6HDE6C (9:E642AD] w6 H6?E _\` H:E9 2 d]fg t#p[ DEC:<:?8 @FE ``[ H2=<:?8 D:I 2?5 2==@H:?8 `a 9:ED :? h `^b :??:?8D] p== D6G6? 2AA62C2?46D H6C6 :? C6=:67[ H96C6 r@A6? >:89E 7:E 36DE :? AC@ 32==]k^Am
kAmr@A6? :D E96 9:896DE\5C27E |2CD92== A=2J6C D:?46 a_`e H96? E96 |:2>: |2C=:?D D6=64E65 @FE7:6=56C r@C6J q:C5 a_bC5 @G6C2==[ 2=D@ :? E96 D6G6?E9 C@F?5] q:C5[ 2 7@C>6C w6C36CE w@@G6C w:89 $49@@= DE2?5@FE[ C624965 E96 >2;@CD :? a_a`]k^Am