The Tri-State’s TRUSTED news source.

Click here to stay informed and subscribe to Herald-Dispatch.

Click #isupportlocal for more information on supporting our local journalists.


Learn more about HD Media

20230318 mubaseball 03.jpg
Buy Now

Marshall’s Patrick Copen (33) pitches as the Herd takes on Appalachian State during an NCAA baseball game on March 17 at GoMart Ballpark in Charleston. The Los Angeles Dodgers selected the Marshall pitcher in the seventh round of the Major League Baseball Draft on Monday.

 Sholten Singer | The Herald-Dispatch

Patrick Copen is headed to the land of Sandy Koufax, Don Drysdale, Don Sutton and Clayton Kershaw.

The Los Angeles Dodgers selected the Marshall University pitcher in the seventh round of the Major League Baseball Draft on Monday. He was the 220th overall pick. His slot recommendation is $228,000.

Tim Stephens is a sports writer with The Herald-Dispatch.

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Recommended for you