WHITE SULPHUR SPRINGS, W.Va. -- Barboursville native Cam Jarvis and Kermit's Davey Jude are in a great spot going into the final round of the 104th West Virginia Amateur Golf Championship on Wednesday at the Greenbrier Resort.
Jarvis and Jude both tied at 3-under-par 67 in the third round on Tuesday at the Meadows course, but Jarvis still holds a one-shot lead over Jude for the tournament at 1-under par.
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