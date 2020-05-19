West Virginia
Carter, Ella Mae: Milton
Cazad, Rev. Ralph Eugene: Barboursville
Collins, Harold Edward: Kenova
Kincaid, Sharon Ann: Point Pleasant
LeGrand, Kimberly Ann: Huntington
Lusk, Auburn Neil: Milton
Nagle, Amy Marie: Huntington
Ratcliff, Josh: Fort Gay
Ray, Betty Lou Sigmon Landers Shamblin: Basking Ridge, N.J., formerly Charleston
Smith, Dianna Lynn: Barboursville
Staley, Opal: Westerville, Ohio formerly of Wayne County
Ohio
Baker, John Jack: Chesapeake
Ellis, Michael Allen: Proctorville
Ervin, James Henry: Chesapeake
Hawkins, Larry Nelson: Withamsville
Layne, Linda Bowman: Coal Grove
McMillian, Debbie: South Point
Mealey, Michael G.: Chesapeake
Short, Florence: Chesapeake