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West Virginia

Carter, Ella Mae: Milton

Cazad, Rev. Ralph Eugene: Barboursville

Collins, Harold Edward: Kenova

Kincaid, Sharon Ann: Point Pleasant

LeGrand, Kimberly Ann: Huntington

Lusk, Auburn Neil: Milton

Nagle, Amy Marie: Huntington

Ratcliff, Josh: Fort Gay

Ray, Betty Lou Sigmon Landers Shamblin: Basking Ridge, N.J., formerly Charleston

Smith, Dianna Lynn: Barboursville

Staley, Opal: Westerville, Ohio formerly of Wayne County

Ohio

Baker, John Jack: Chesapeake

Ellis, Michael Allen: Proctorville

Ervin, James Henry: Chesapeake

Hawkins, Larry Nelson: Withamsville

Layne, Linda Bowman: Coal Grove

McMillian, Debbie: South Point

Mealey, Michael G.: Chesapeake

Short, Florence: Chesapeake

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