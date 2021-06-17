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West Virginia

Adkins, Julis Randall: Wayne

Black, Jack Lee: Lavalette

Christian, Golden Stanford Jr. “Sonny”: Kenova

Cook, Brenda Kay: Milton

Holland, John Allen: Ceredo

Johnson, Jennifer Nicole: Huntington

Markham, China Marie: Huntington

Morrison, Phyllis Jean: Ona

Reeves, Sally Kay: Wayne

Ross, Christy Michelle: Wayne

Spurlock, Wanda Faye: Lesage

Toppins, Roger: Genoa

Ohio

Biars, Homer: Ironton

Campbell, Kenneth: Portsmouth

Coffee, Linda Carroll: Chesapeake

Kentucky

Crye, Pauline: Cannonsburg

Hardin, Beulah: Louisa

Myers, Toma Renee Williams: Ashland

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