West Virginia
Adkins, Julis Randall: Wayne
Black, Jack Lee: Lavalette
Christian, Golden Stanford Jr. “Sonny”: Kenova
Cook, Brenda Kay: Milton
Holland, John Allen: Ceredo
Johnson, Jennifer Nicole: Huntington
Markham, China Marie: Huntington
Morrison, Phyllis Jean: Ona
Reeves, Sally Kay: Wayne
Ross, Christy Michelle: Wayne
Spurlock, Wanda Faye: Lesage
Toppins, Roger: Genoa
Ohio
Biars, Homer: Ironton
Campbell, Kenneth: Portsmouth
Coffee, Linda Carroll: Chesapeake
Kentucky
Crye, Pauline: Cannonsburg
Hardin, Beulah: Louisa
Myers, Toma Renee Williams: Ashland